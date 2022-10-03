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Происшествия3 октября 2022 5:10

Коммунальщики Омской области закупили несуществующий уголь на полмиллиона рублей

Жители Знаменского района северной части региона по чистой случайности не замерзли в минувшую зиму
Виктория КОВЕРНЕВА
Закуп топлива производился на прошлый отопительный сезон.

Закуп топлива производился на прошлый отопительный сезон.

Фото: Тимур ХАНОВ.

На счета подконтрольных лиц переведены более 400 тысяч рублей по фиктивным договорам от представителей унитарного предприятия «Знаменское жилищно-коммунальное хозяйство».

Махинации коммунальщиков при закупе угля вычислила прокурорская проверка. Следком уже завел уголовное дело, в котором устанавливаются все причастные лица.

Все дело в том, что топливо предназначалось для отопительного сезона 2021-2022 годов. Но местные решили на этом навариться.

- Должностные лица предприятия с целью хищения денежных средств изготовили фиктивные договоры поставки твердого топлива, на основании которых на расчетные счета подконтрольных лиц переведены денежные средства. Фактическая поставка товара по указанным договорам не осуществлялась, - пояснили в областной прокуратуре.

По данному факту ведется следствие.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ