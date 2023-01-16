Автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся на севере Омской области

Фото: Госавтоинспекция

Серьезное ДТП произошло 16 января около четырех часов вечера в районе 123 километра Колосовка - Саргатское. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и улетел в кювет.

В этот момент в кабине находились пассажиры. Как отмечают в ГИБДД, пострадавших в аварии нет. Сама ситуация произошла из-за того, что две единицы транспорта пытались разъехаться на узкой трассе.

- Водитель автобуса «ПАЗ» при встречном разъезде с автомобилем «КАМАЗ» не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - уточнили в Госавтоинспекции.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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