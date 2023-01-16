Под Омском двое мужчин забили молотком пенсионера за отказ дать им спиртное

После зверских пыток нападавшие стащили сбережения погибшего Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области двое сельчан зверски расправились с пенсионером, который не дал им спиртное.

В ходе расследования было установлено, что 26 февраля 2022 года двое неоднократно судимых мужчин, изрядно выпив, проникли без разрешения в квартиру 77-летнего потерпевшего. От пенсионера они начали требовать спиртное. Незваные гости, получив отказ, повалили его на пол и начали избивать. Они ударили пожилого омича несколько раз по голове. Однако он успел схватить нож и попытался оказать сопротивление злоумышленникам, но тщетно - нападавший выхватил его и нанес ему два удара в шею. На этом издевательства над потерпевшем не закончились - один из мужчин, схватив молоток, начал бить его по голове. Фигуранты дела оставили пенсионера истекать кровью и ушли прочь, забрав у него 4 тысячи рублей.

Спасти потерпевшего не удалось. Он скончался в больнице, куда был доставлен следующим утром.

- В ходе расследования уголовного дела один из обвиняемых признал вину, а также написал явку с повинной, сознавшись в краже денежных средств в сумме 25 тысяч рублей, совершенной им в феврале 2021 года у другого местного жителя. Его соучастник вину не признал. Уголовное дело по существу рассмотрит Омский областной суд, - сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Напомним, ранее в Омске 30-летний жестоко расправился со своим отчимом, которому не нравился его образ жизни.

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