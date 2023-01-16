Омские онкологи снова провели операцию по удалению гигантской опухоли

Иллюстративное фото. Минздрав Омской области.

Омские онкологи провели операцию по удалению 15-килограммового новообразования у пациентки. Об медицинском вмешательстве сообщает областное министерство здравоохранения. Доброкачественную опухоль репродуктивной системы у пациентки обнаружили еще несколько лет назад. Женщину не беспокоило новообразование, поэтому операцию тогда она проводить не стала.

- В 2019 году, после перенесенного стресса, у омички появились боли и тяжесть в области живота, и пациентка вновь отправилась на прием к специалистам. Но в этот раз удаление осложнилось размерами опухоли: она разрослась до 15 кг, - сообщили в ведомстве.

Заведующий гинекологическим отделением онкодиспансера Андрей Доронин, комментируя этот случай. сказал, что миому таких огромных размеров он в своей карьере видел второй раз. Огромное новообразование распространилось на всю брюшную полость, оттеснив все внутренние органы. Пациентка страдала защемлениями нервов, испытывали дискомфорт и боли.

От неприятных ощущений женщину избавили при помощи операции. Пациентка уже пошла на поправку.

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