Аптека.ру подарила детям праздник

Директор обособленного подразделения компании «Катрен», представляющий торговую марку Аптека.ру Александр Анатольевич Синдеев

Организатор акции — популярный у омичей интернет-ресурс Apteka.ru. Рассказываем о познавательном и увлекательном мероприятии — чем смогли порадовать, удивить и чему научили ребят.

Встречала детей и родителей Фея Витаминка. Актриса «Театра «Студия» Л. Ермолаевой» Татьяна Жалнова с легкостью перевоплотилась в сказочную героиню и увлекла ребят, заинтересовав их с первых минут. Волшебная фея рассказала детям о том, что делать, если кто-то заболел, кто выписывает таблетки, где их можно купить и как важно делать добрые дела.

Актриса «Театра «Студия» Л. Ермолаевой» Татьяна Жалнова

Помочь взрослым заказать лекарства в интернете — тоже большая помощь близким, ведь родители, бабушки и дедушки зачастую не умеют так ловко и быстро пользоваться компьютерами и гаджетами. Кто им может помочь? Конечно, дети, внуки, которые с современной техникой на ты. Девчонки и мальчишки с удовольствием отвечали на вопросы, шустро отгадывали загадки, отлично рисовали и, конечно, с интересом слушали замечательную сказку про лесных зверей, их благородные поступки и круговорот добра в природе. Весело было всем — и детям, и взрослым.

«Наши дети и родители с удовольствием принимают участие в таких акциях. В жизни так мало становится доброты, дети зачастую наравне со взрослыми несут на своих плечах тяготы жизни. А так хочется верить в добрую сказку со счастливым концом. Такую сказку сегодня подарили им вы», — поделилась Ирина Игоревна Афанасьева, руководитель, организатор и вдохновитель Семейного ресурсного центра «Радость», который заботится о многодетных, а также о семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Александр Анатольевич Синдеев, директор обособленного подразделения компании «Катрен», представляющей торговую марку Аптека.ру, с удовольствием пообщался с детьми.

Александр Анатольевич Синдеев показал, что пользоваться интернет-ресурсом просто

Он поблагодарил их за активное участие в празднике, искренние эмоции, непосредственность, открытость, энергетику и улыбки. А еще рассказал маленьким омичам, как помочь родителям и пожилым родственникам заказать лекарства в онлайн-аптеке, и наглядно на своем смартфоне показал, что пользоваться интернет-ресурсом действительно просто.

«Заказ товаров через интернет-ресурс — современный тренд. Лет через двадцать наши дети будут удивляться, что их родители и бабушки с дедушками жили во времена, когда что-то нельзя было заказать в интернете. Заказ лекарственных средств уже стабильно вошел в нашу фармацевтическую действительность и стал востребованным среди покупателей. Важно, чтобы все желающие могли пользоваться интернет-порталом — шли в ногу со временем. Быстро заказал — быстро забрал», — комментирует Александр Анатольевич.

Сегодня федеральный российский интернет-портал по поиску и заказу лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента Аптека.ру предлагает жителям Омского региона оформить покупку в онлайн-режиме с доставкой в любую выбранную аптеку. На сайте понятная навигация. Здесь можно проверить наличие медикаментов, увидеть стоимость лекарств, подобрать оптимальную форму выпуска лекарственных препаратов, промониторить акции и скидки, прочитать полную версию инструкции по применению медикаментов. Там же можно найти полезные статьи от профессионалов на различные темы, касающиеся сохранения красоты и поддержания здоровья. Постоянное расширение сети точек выдачи заказов, удобный сайт, скидки и акции, доставка товара в кратчайшие сроки, быстрое обслуживание и только качественные товары — вот то, что предлагает жителям нашего региона Аптека.ру. Еще важно, что Apteka.ru сотрудничает исключительно с проверенными поставщиками, которые гарантируют качество лекарственных средств, и уделяет особое внимание соблюдению строгих правил хранения препаратов.

«Преимущества Аптеки.ру очевидны. В первую очередь, это доступность и удобство сервиса. Легко зайти на сайт и выбрать то, что вам нужно. Это и широкий ассортимент. Если обычная аптека имеет от 3000 до 5000 позиций, то на сайте Аптека.ру их 27 000. Разница колоссальная. Конечно же, это и привлекательные цены. Вы заказываете на сайте практически напрямую со склада, соответственно, нам удается часть затрат исключить и сделать цены минимальными. Не менее важна доставка. Сегодня вы делаете заказ, на следующий день вы его забираете в любой удобной для вас в аптеке. У нас 478 пунктов выдачи по Омской области, вы можете получить заказ Аптека.ру в одной из аптек — рядом с домом, работой, где вам больше подходит. В общем, как вы убедились, интернет-ресурс по поиску и заказу лекарств значительно облегчает жизнь современного человека. И если взрослый сам не может сделать заказ, он всегда может обратиться к детям, внукам — для них это не составит труда. Молодому поколению ориентироваться в приложениях и на сайтах гораздо проще», — подытожил Александр Анатольевич.

Ребята получили фирменные подарки от интернет-портала по поиску и заказу лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента Аптека.ру

В заключение веселого и познавательного праздника ребята получили альбомы, наборы карандашей для рисования, а также фирменные подарки от генерального партнера мероприятия — мягкие игрушки, футболки, полотенца. И, конечно же, фото на память. Но и это не все. От Аптека.ру всем участникам праздника были начислены «витаминки», которые можно использовать для получения 10% скидки при оформлении любого заказа на сайте.

Дарите детям праздник, ведь дороже детских улыбок нет ничего на свете.

ИД «Комсомольская правда» и журнал «ТН звезды» благодарит за сотрудничество руководство Областной библиотеки им. Пушкина, компанию «Катрен», «Театр «Студия» Л. Ермолаевой» и Семейный ресурсный центр «Радость».

Имеются противопоказания . Требуется консультация специалиста.