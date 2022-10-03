Под Омском на «трассе смерти» фура смяла «Ниссан»

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне на автодороге Тюмень-Омск произошла очередная жуткая авария - столкнулись фура и иномарка.

В воскресенье, 2 октября, днем в в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» поступило сообщение о ДТП.

Прибывшие на место трагедии правоохранители установили, что водитель, находившийся за рулем автомобиля «Ниссан Марч», следовал по автодороге Тюмень-Омск со стороны Тюмени в направлении Омска. В районе 470 километра выехал на «встречку» и врезался в фуру ДАФ, которой управлял 40-летний мужчина.

От удара большегруза иномарку буквально смяло, в результате чего водитель скончался от множественных травм до приезда медиков.

Все обстоятельства и причины трагедии полицейские установят в ходе проверки.

Напомним, ранее на трассе Тюмень-Омск две фуры смяли ГАЗель, в результате чего ее пассажирам понадобилась помощь медиков.

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