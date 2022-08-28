Две фуры смяли «газельку» на задымленной трассе Омск-Тюмень

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

На задымленной трассе Омск-Тюмень две фуры смяли «пятёрку». Об аварии, произошедшей ночью рассказывает областная Госавтоинспекция.

- Сегодня в 00:10 часов в ОМВД России по Крутинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, - уточнили в ведомстве.

Известно, что 35-летний водитель фуры в районе 431 км наехал на ГАЗ-2705. Последний влетел под еще один большегруз, ехавший впереди. Водитель последней «Скании» из-за сильного задымления решил снизить скорость на данном участке дороги.

Известно, что за помощью к медикам обратились четверо пассажиров фургончика. Все они были госпитализированы в больницу.

- При проезде задымленного участка дороги следует снизить скорость движения, не совершать маневров, связанных с изменением траектории движения, а также при ухудшении видимости привлечь внимание других участников дорожного движения включением аварийной сигнализации, - напоминают в УМВД России по Омской области.