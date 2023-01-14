Четверо пассажиров пострадали в аварии на встречке на окраине Омска

Фото: Госавтоинспекция

Жесткое ДТП с пострадавшими произошло на улице Доковской утром 14 января. Госавтоинспекция разбирается в подробностях аварии.

Два автомобиля столкнулись в районе дома 39 по улице Доковской. Мужчина на «Шевроле» не справился с управления и выехал на полосу встречного движения. В этот момент во встречном направлении ехал автомобиль «Рено», в которого и влетел другой участник аварии.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено» (мужчина 1998 г.р.), а также три пассажира (женщины 1984 и 1995 гг.р., девочка 2021 г.р.) доставлены в медицинское учреждении, - уточнили в ГИБДД по Омской области.

Специалисты ведомства проводят проверку.

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