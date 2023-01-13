Омскому таксисту, который держал в гараже секс-рабыню и катался на ее машине, грозит до 15 лет тюрьмы

Та самая «Мазда», из-за продажи которой девушка чуть не лишилась жизни. Фото: СУ СКР по Омской области

Похищение человека, разбой, кража, изнасилование и насильственные действия сексуального характера - все эти уголовные статьи собрал лишь один человек. 40-летний омич в канун 8 марта в 2022 году надругался над 30-летней женщиной. Следственный комитет завершил расследование данного дела и теперь передает его в суд.

Всё произошло 4 марта.Тогда молодая женщина договорилась о встрече с потенциальным покупателем автомобиля «Мазда». Машину она решила продать, а тут выгодное предложение. Обсуждать детали сделки они решили у потерпевшей в квартире. Но кто бы мог подумать, что всё это обернется целым сюжетом для триллера.

Пригласив незнакомца в дом, вместо денег за авто девушка получила дуло пистолета у виска. Правда, это был муляж, но она об этом не знала. Мужчина забрал у леди золотые украшения, кошелек и все сбережения, посадил в свой автомобиль и повез в неизвестном направлении.

Оказалось, привез ее в свой гараж. Там жертву заставили подписать договор купли-продажи машины, перевести все деньги с банковской карты, а это 50 тысяч рублей. Далее, женщина очутилась в погребе в гордом одиночестве. Вернулся изувер лишь спустя пять часов уже на новенькой «Мазде». Но дальше - больше.

- Обвиняемый уже на автомобиле «Мазда», поместив связанную девушку в багажник, вывез потерпевшую в лес, где совершил в отношении нее ряд насильственных действий и отпустил только утром, а сам уехал продавать похищенный автомобиль, - напомнили детали в Следкоме.

При даче показаний он рассказывал, что жертву ему было очень жалко, поэтому по дороге в лес он купил ей сладости и кофе. Но эта была единственная нотка романтики в жестоком преступлении против потерпевшей в канун Международного женского дня.

Из леса жертве пришлось выбираться самостоятельно. На попутках она доехала до Омска и написала заявление в полиции. Похитителя, кстати, сдали другие покупатели, которым на авторынке приглянулась красненькая «Мазда».

Обвиняемый оказался таксистом. Все имущество потерпевшей у него изъяли и посадили в СИЗО на время следствия. Правда, вину в содеянном он признал лишь частично.

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