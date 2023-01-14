Синоптики не прогнозируют наступление серьезных морозов в Омской области

В Омске продолжают бороться с последствиями снегопадов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские морозы в этом году отменяются. Омичам было достаточно четырех дней непогоды в первые рабочие дни 2023 года. Прогноз на ближайшие 10 дней «КП-Омск» оценил на основании данных сервиса «Яндекс-Погода» и Обь-Иртышского метеобюро.

По данным синоптиков, до субботы, 21 января, омичам не стоит опасаться морозов. Средняя температура днем будет колебаться в районе -12°C, ночью максимально похолодает до -18°C. Возможна облачность. В начале третьей декады пойдет снег.

Что касается ближайших дней, 15 января в Омске потеплеет до -7°C, в ночные часы - 10...- 15°C. Без осадков, ветер западный до 10 м/с.

Понедельник начнется с тех же -7°C. Ночью при прояснении возможно похолодание до -20°C. Небольшой снег, ветер порывами до 14 м/с. Атмосферное давление будет падать.

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