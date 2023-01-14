Омичка пополнила фонд музея «Старина Сибирская» ковром, которому более 120 лет

Фото: минкульт Омской области

Большеречье продолжает радовать своих гостей не только гостеприимством и единственным в России сельским зоопарком, но и ценными историческими находками. Минкульт Омской области сообщил, что музей-заповедник «Старина Сибирская» обзавелся новым экспонатом.

Огромный ковер, вышитый в технике «крест», теперь смогут увидеть все посетители музея. Изделие непростое, а ручной работы, размером 355х227 см. Он был сшит более 120 лет назад из льняных и шерстяных волокон.

- Основу ковра составляют 9 сегментов полотна, узор – стилизованный растительный орнамент, - уточняют в специалисты.

Фото: минкульт Омской области

К изготовлению ковра когда-то приложила руку жительница села Курносово Мария Пугаева. Она шила изделие как подарок сыну на свадьбу. Спустя столько времени исторический экспонат в коллекцию музея передала семья мастерицы.

Как пояснили в «Старине Сибирской», такой ковер – очень редкое изделие для начала XX века, особенно в части техники и орнамента, который является авторским рисунком. Изготовление подобных ковров началось только в середине прошлого века, поэтому он обладает особой ценностью как для музея, так и для изучения краеведами бытового уклада сибиряков.

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