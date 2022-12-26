Кокошник княгини Ксении найден в Омском краеведческом музее

Фото: Минкульт Омской области

Кокошник из собрания традиционных народных костюмов стал огромной находкой для омских историков. Он украшал голову дочери Императора Александра III и сестры Императора Николая II – Ксении Александровны. Такой необычный артефакт был найден в Омском краеведческом музее.

Подтверждение принадлежности - фотография Великой Княгини в образе русской боярыни, которая была сделана в Зимнем дворце в 1903 году во время бала-маскарада в честь 290-летия правления Романовых.

Как оказалось, в Сибири кокошник оказался уже в 1927 году. Он был передан из Ленинградского отделения государственного музейного фонда. С тех пор, зарегистрированный в музейных книгах, данный артефакт находится в коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея.

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