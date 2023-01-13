Мать грудничка фасовала и раскладывала наркотики для зависимых омичей

Тайником фасовки служила женская косметичка. Фото: УМВД России по Омской области

Более 100 различных свертков производным N-метилэфедрона массой около 150 граммов было изъято у 32-летней омички оперативной группой наркоконтроля. Теперь женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Как рассказывают в полиции, мать двоих малолетних детей, в том числе и грудничка, занялась незаконным бизнесом пару месяцев назад. От поставщика она получала партии нефасованной соли, а потом делила ее и делала закладки.

- С целью конспирации фасовкой занималась на съемных квартирах, - уточняют в УМВД России по Омской области.

Сейчас на омичку заведено дело за попытки сбыта наркотических средств в крупном размере.

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