Гоп-стопом, а не автостопом: в Омской области замерзший 56-летний мужчина угнал три автомобиля, чтобы добраться до нужного места

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Ранним утром 56-летний омич не захотел морозиться в пути - на улице ниже -30 градусов - и стал угонять автомобили один за другим, чтобы добраться до пункта своего назначения. Сначала в отделение МВД России по Усть-Ишимскому району Омской области поступил звонок: 30-летний сельчанин сообщил об угоне его автомобиля «Ниссан Альмера». Мужчина завел двигатель для прогрева, зашел в дом и случайно увидел через окно, как неизвестный сел за руль и уехал.

- Прибывшие полицейские вскоре разыскали машину неподалеку от места угона. Злоумышленника в ней уже не было. Пока они работали над установлением его личности, в дежурную часть с разницей буквально в полчаса поступило еще два аналогичных сообщения: в первом случае пропал автомобиль «Киа Спортейдж», во втором – ВАЗ-11116. Оба также стояли с работающими двигателями рядом с домами владельцев. Эти машины, как и первую, не пришлось искать долго: одна была брошена прямо на дороге, вторая – на обочине, застрявшая в сугробе. Механических повреждений у транспортных средств не было, - сообщили правоохранители.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Оперативники опросили потерпевших и свидетелей, изучили записи с видеокамер наружного наблюдения и почти моментально вышли на след подозреваемого – им оказался 56-летний сельчанин, ранее уже судимый за кражу. Задержали его по месту проживания.

- Свою вину мужчина отрицать не стал, пояснив, что таким образом просто добирался до нужных ему мест. Третью угнанную машину оставил недалеко от дома. Все машины возвращены владельцам. Дознавателем заведено три уголовных дела за угон, - подвели итог веселого утра в пресс-службе омской полиции.