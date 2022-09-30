В Омске из окна многоэтажки выпал молодой парень

Неизвестно, что стало причиной данной трагедии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в Омске произошла жуткая трагедия - из окна 13 этажа многоэтажки выпал молодой парень.

Вечером в четверг, 29 сентября, многоквартирного дома на улице Богдана Хмельницкого во дворе на асфальте был найден труп 23-летнего омича. Как выяснилось, парень выпал из окна с 13 этажа, в результате чего скончался на месте от множественных травм.

Очевидцы сняли видео, на кадрах которого видно тело парня, лежащее в луже крови на пешеходное дорожке. Внизу также можно заметить медиков, приехавших на место трагедии.

Напомним, ранее в Омске из окна квартиры на шестом этаже выпал 3-летний малыш. Тогда хотя его и доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

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