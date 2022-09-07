В центре Омска с шестого этажа выпал 3-летний мальчик

Из этого окна выпал малыш Фото: СУ СК РФ по Омской области

Накануне стало известно о жуткой трагедии, произошедшей в Омске. Из окна квартиры на шестом этаже дома на улице 5-й Армии выпал 3-летний малыш.

Как сообщили в полиции, омичка, обнаружив пропажу малыша, обыскала все комнаты в квартире. В момент поисков она обратила внимание на раскрытое окно в спальне. Как оказалось, 3-летний мальчик встал на велосипед, стоявший в комнате, забрался при его помощи на подоконник и выпал из окна. Юного омича оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его.

Также стало известно, погибший ребенок играл в комнате без родителей, потому что мать отвлеклась на его 5-летнего брата.

В настоящее время по факту несчастного случая правоохранительные органы проводят проверку. Сейчас уже известно, что на всех окнах квартире, кроме одного в спальне, откуда и выпал малыш, стояли ограничители.

Добавим, следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ведомстве отметили, что во время трагедии отец ребёнка был на работе.