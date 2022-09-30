Омский патологоанатом отсудила 1,6 миллионов рублей за обвинения во взятках и незаконное уголовное преследование

Истица взыскала немногим больше половины требуемого. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Омске в Центральном районном суде рассмотрели гражданский иск патологоанатома одной из городских клиник Ольги Васильевой, которую в 2018 году силовики обвиняли в получении взяток и даже собрали доказательную базу, но эти аргументы так и не устояли в суде. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Если коротко об уголовном деле, заведенном на Васильеву и трех ее коллег, то оно появилось в 2018 году. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской получили информацию, что сотрудницы морга берут от похоронных агентов незаконные денежные вознаграждения за эксклюзивную информацию о родственниках умерших - всего «всплыло» 40 эпизодов.

- С 2015 по 2017 год завотделения, врач-патологоанатом и санитарки «систематически получали от агентов организаций, оказывающих ритуальные услуги, взятки в сумме от 15 до 330 тысяч рублей за сокращение сроков процедуры проведения патологоанатомического вскрытия тел умерших, а также выдачи медицинских свидетельств о смерти. По подсчётам следствия, общая сумма незаконно полученных денег превысила 3 миллиона рублей, - сообщил источник.

Оперативники в начале июня даже задокументировали четыре факта получения взяток врачами при посредничестве санитарок. Но судья в декабре 2019 года вынес оправдательный приговор - патологоанатома и санитарок признали невиновными по каждому из эпизодов.

Врачи, в свою очередь, подали иск на возмещение морального вреда силовиками на 3 миллиона рублей. Отсудить удалось 1 миллион и 600 тысяч. Решение в пользу патологоанатома вынесено 29 сентября и пока не вступило в законную силу.

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