В Омской области ищут браконьеров, жестоко расправившихся с лосем

Сейчас решают вопрос о заведении угловного дела по факту убийства лесного обитателя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омской области инспекторы регионального минприроды обнаружили тело лося, которого убили и разделали браконьеры в Горьковском районе.

С целью установить личность браконьеров на место расправы над лесным обитателем вызывали сотрудников полиции Горьковского района. Правоохранители собрали вещественные доказательства, которые помогут вычислить омичей, занимавшихся незаконной охотой.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сейчас полицейские решают вопрос о заведение уголовного дела в отношении браконьеров. Им может грозить до 2 лет колонии или исправительные работы на аналогичный срок. Кроме того, охотникам придется выплатить ущерб за незаконную добычу лося в размере от 240 до 400 тысяч рублей в зависимости от пола убитого животного.

Напомним, ранее в Омской области поймали браконьера, который убил двух лосей. Мужчина полностью признал свою вину и выплатил штраф в 1 миллион рублей.

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