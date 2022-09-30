В Омской области ищут браконьеров, жестоко расправившихся с лосем

Сейчас решают вопрос о заведении угловного дела по факту убийства лесного обитателя
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне в Омской области инспекторы регионального минприроды обнаружили тело лося, которого убили и разделали браконьеры в Горьковском районе.
С целью установить личность браконьеров на место расправы над лесным обитателем вызывали сотрудников полиции Горьковского района. Правоохранители собрали вещественные доказательства, которые помогут вычислить омичей, занимавшихся незаконной охотой.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.
Сейчас полицейские решают вопрос о заведение уголовного дела в отношении браконьеров. Им может грозить до 2 лет колонии или исправительные работы на аналогичный срок. Кроме того, охотникам придется выплатить ущерб за незаконную добычу лося в размере от 240 до 400 тысяч рублей в зависимости от пола убитого животного.
Напомним, ранее в Омской области поймали браконьера, который убил двух лосей. Мужчина полностью признал свою вину и выплатил штраф в 1 миллион рублей.
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