Жителю Омской области грозит до 5 лет за незаконное убийство двух лосей

В ближайшее время суд решит судьбу горе-охотника. Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне стало известно, что в ближайшее время Усть-Ишимский районный суд будет рассматривать уголовное дело о незаконном убийстве двух лосей. Браконьеру грозит до 5 лет колонии.

Как сообщили в судебной инстанции, по версии следствия, 42-летний житель Омской области этой зимой отправился на охоту, не имея соответствующего для этого разрешения. В лесу омич застрелил из карабина двух лосей. После убийства их туши он погрузил на сани, которые прикрепил к своему снегоходу, и скрылся с места преступления. Ущерб природе региона, нанесенный мужчиной, составил 880 тысяч рублей.

В настоящее время 42-летний сельчанин признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб.

Напомним, ранее в Омской области поймали двух браконьеров, которые ослепили фарами автомобиля двух косуль - самку и самца - и после этого расправились с ними.