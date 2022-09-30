В Омске разыскивают парня в фиолетовом, который похитил золотую цепочку

Фото: скриншот видео УМВД Россиии по Омской области.

Накануне омские правоохранители объявили в розыск молодого парня, который похитил золотую цепь в ювелирном магазине в Кировском округе.

Как сообщили в ведомстве, в городской полиции №1 поступило сообщение о краже украшения из золота в ювелирного салона, который находится в торговом комплексе на Комарова.

Приметы подозреваемого: на вид 25-35 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, светло-рыжие волосы, голубые глаза. На нем была голубая толстовка, синие спортивные брюки, а в руках черное портмоне.

Если вы обладает информацией о личности парня на видео, обратитесь в полицию по телефонам: 8-999-459-08-21, 79-31-02, 102.

Напомним, ранее в Омске в розыск объявили двух парней, которые украли ночь батуты, стоявшие недалеко от цирка.

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