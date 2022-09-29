Допрыгаются: два омича ночью похитили два батута, стоявших улице

Скорее всего парням больше никогда не захочется прыгать на батутах. Фото: скриншот видео от УМВД России по Омской области

Накануне в Омске полиция объявила в розыск двух парней, укравших батут около омского цирка.

Ранее в городской отдел полиции № 9 обратился 39-летний предприниматель с заявлением о краже двух батутов. Сумма ущерба составила 34 тысячи рублей.

Как установили оперативники, ночью двое парней похитили два батута, которые находились на улице в свободном доступе рядом с остановкой «Цирк».

На кадрах видно, как два омича берут батуты и удаляются с ними в неизвестном направлении. Один из парней даже проверил спортинвентарь перед тем, как его стащить.

Если вы знаете злоумышленников или обладаете информацией о их местонахождении, обратитесь в полицию по телефонам: 79-32-02, 8-950-331-30-10 или 102.

Напомним, ранее в Омске задержали мужчину, укравшего автозапчасти с территории СТО. Тогда он успел вывезти оттуда две партии металла и сбыть их.

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