Омский фонд капремонта сократил перечень работ на домах с общим счетом

На спецсчет в Омской области перешли почти две тысячи многоквартирных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 января Фонд капремонта Омской области заявил о новой редакции закона ремонта многоквартирных домов. Изменения коснулись как жильё из общего «котла», так и тех, кто платит на спецсчет.

Законопроект был одобрен депутатами Заксобрания. Сначала он вызвал широкий резонанс среди коммунальщиков-правозащитников, однако после долгих «боданий» народных избранников, минЖКХ и общественников, ставка была сделана.

Таким образом, согласно статье 15 закона Омской области № 1568-ОЗ теперь жильцы домов, которые ежемесячно делают взносы по квитанциям Фонда капитального ремонта, а это 11 рублей 43 копейки за квадратный метр собственного жилья, могут надеяться на следующие виды ремонта:

- ремонт внутридомовых инженерных систем;

- ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений;

- ремонт фасада;

- ремонт фундамента дома.

Всего восемь видов работ из предыдущих одиннадцати. С этим и пытались бороться общественники и некоторые депутаты. Их не устраивало сокращения перечня, из которого жильцы могут выбрать самое необходимое.

Так, из этого числа вычеркнуты усиление несущих конструкций дома, установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов и многое другое. В списке выше также невозможно найти ремонт подъездов.

А теперь новинки для тех, кто перевел свой дом на спецсчет и решение принимаются коллективно, а деньгами заведует УК или ТСЖ. Так вот эти жильцы наоборот получили дополнительные привилегии: они за свой счет в своих подвалах смогут оборудовать бомбоубежище. Хорошо, что в перечне работ оставили ремонт подъездов, благоустройство территории и утепление фасадов.

Сейчас в списке Фонда 8 213 домов, из них 1 917 уже перешли на спецсчет. Специалисты рекомендуют тем, кто хочет быть ответственным за средства своего дома, переводить его на спецсчет. Но это тоже долгая бюрократическая процедура.

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