«Не женское дело»: сварщица из Омска Эльмира Казакова рассказала, как доказывала обществу выбор профессии

Фото: Эльмира Казакова

Рано потеряла маму, зато сейчас с бывшей свекровью как подружки. Эльмира Казакова шутит, просто нужно с пониманием относиться друг к другу и быть терпимее.

Судьба 31-летней омички по истине скована из крепкой стали. На вид улыбчивая и хрупкая женщина таит внутри себя нерушимый характер и волю.

После развода с мужем Мира, так называют ее друзья, с головой окунулась в любимое дело. Она открыла свое производство металлических изделий. Подробностями тернистого пути к успеху девушка поделилась с «КП-Омск».

Маленький огонёчек

Таких женщин в стране на пальцах можно пересчитать. Эльмира сама берет в руки держак и начинает сваривать металлические конструкции. Ворота, мебель. Сейчас у девушки много заказов не только от знакомых, но и от ресторанов и крупных компаний.

А вдохновляет мастера на такие заказы и преданность любимому делу дочь. Совсем еще малышка своим появлением на свет помогла маме решиться и уйти с производственного предприятия, открыв собственное дело.

Фото: Эльмира Казакова

- Выбор имени дочери был для меня сокровенным и даже мистическим. Можно сказать так, Агния – это огонек, который зажёг меня, потому что начать работать на себя меня побудило материнство. Знаете, есть люди, которые говорят: «Вот родишь и всё, теперь ты живёшь для детей, а не для себя, себя ты запускаешь». С подобным мнением я не могу согласиться. С появлением дочери моя жизнь изменилась полностью, я стала наоборот больше времени уделять своему любимому делу.

Женщины могут всё

Покинуть завод, на котором Эльмира работала сварщицей, пришлось из-за частых болезней дочери. Конечно, работодатели не очень любят терпеть периодические больничные подчиненных. Тем более, на тот момент женщина уже развелась с мужем, поэтому приходилось выживать.

В голову пришла мысль о собственном деле, тем более, сварочный аппарат когда-то подарил экс-супруг. Да и менять направление в работе, к которому прикипела всем сердцем, не очень-то и хотелось.

А вообще, примером для подражания для Эльмиры всегда был папа. Он тоже был сварщиком. После смерти матери, девочка твердо решила пойти по стопам отца. Правда, он это не одобрил, мол, не женское дело. По окончании школы пришлось идти в Омский техникум мясной и молочной промышленности, а параллельно закончить курсы сварки. Ведь мечты должны сбываться.

- Когда я стала старше, я решала уже сама, руководствуясь девизом – в жизни всё пригодится. Так как у меня частный дом, я подумала, что таким навыкам всегда найду применение. Для меня это был как вызов и я подумала: «Ну что ж вызов брошен». Поэтому я всегда и везде говорю, что нет женских и мужских профессий, есть тяжёлая и не очень.

Фото: Эльмира Казакова

Курсы дались нашей героине легко. Особых вопросов не возникало даже у преподавателей. Но вот некоторые студенты очень скептически отнеслись к такой одногруппнице.

- Никто почему-то не верит в женщин. С ребятами из группы особо не общалась, а вот мой преподаватель, Владимир Андреевич, сразу сказал: «У Вас гены! У Вас всё получится!». До сих пор я поддерживаю с ним дружеское общение. Знаю, что он гордится мной, рад моим успехам, поддерживает в том, что продолжаю совершенствоваться и достигаю каждый раз новых высот.

Доверяли даже госзаказы

Когда все азы сварочного дела были изучены, Эльмира пошла на практику на завод. Ей сразу же поручили госзаказ. Девушка без особых трудностей сварила несколько километров прокладки под кабель. Потом доверили стелу, а было дело, что и раму КАМАЗа восстановила.

- Мой напарник-сварщик не смог. Электроды с основным покрытием в принципе варят хорошо, но нужно особенным образом приноровиться, с чем я и справилась без проблем. Бывало и такое, когда ребята отказывались работать на высоте, а я шла и работала.

Фото: Эльмира Казакова

Кстати, как оказалось, скептически к женщинам-сварщицам относятся не только одногруппники, но и руководство предприятий. Поиск работы для Эльмиры был целым квестом.

- Мужчины всегда и везде относятся по-разному, чаще с недоверием. Есть такие, которые завидуют. Хотя я не понимаю, чему тут завидовать. Это, по их же собственному мнению – мужское дело. По идее, они должны быть в нем, как рыба в воде. Руководство предприятий это отдельный вид «искусства». Я пыталась устроиться на три предприятия. Меня никуда не взяли. Отказ мотивировали тем, что я девушка.

Фото: Эльмира Казакова

Но вот скидку на то, что эта девушка любого «мужика за пояс заткнет», никто не делал. Она всегда была частью мужского коллектива, наверное, поэтому и сформировался такой такой характер. В детстве - с мальчишками в футбол, прогулки по заброшенным зданиям, а зимой - «верутшки» с гаражей. Сейчас каждый взрослый мужчина вспомнит такие развлечения в из своей мальчишечьей жизни.

Большие достижения

Конечно, главной наградой в жизни Эльмира считает дочь Агнию. Но для ребенка должен быть хороший пример. Сейчас женщина получает высшее образование в СибАДИ, участвует в различных конкурсах профмастертсва, конференциях, выставках и форумах.

- Осенью 2022 года приняла участие в международной выставке «Дизайн без границ», где в составе команды из Омска получила премию года. Кроме того, я являюсь действительным членом «Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов» (САДА). Я всегда говорю, нужно любить то, что ты делаешь. И тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества.

Фото: Эльмира Казакова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хвост кометы, красная вспышка и радиация: омский астроном Владимир Крупко о ближайших «приветах» из космоса

Владимир Крупко рассказал, каких астрономических явлений ждать жителям Омской области в 2023 году (подробнее)