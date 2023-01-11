Хвост кометы, красная вспышка и неизведанная радиация: омский астроном Владимир Крупко о ближайших «приветах» из космоса

В 2023 году омичи смогут наблюдать появление сверхновой звезды в созвездии Лебедя. Фото: Владимир Крупко

Удивительное рядом. Стоит лишь поднять голову и посмотреть на небо. Там не только кроются чудеса космоса, объяснить можно и физическое состояние человека. Так, например, за первые 9 дней января на Солнце произошло сразу три вспышки. Сильная активность самого высокого класса - Х зафиксирована 9 и 10 января. Она бы могла сказаться на самочувствие омичей, работе электротехники, но не всё так просто.

«КП-Омск» пообщалась с известным омским астрономом Владимиром Крупко, который объяснил принцип влияния небесных светил на человека, а также рассказал, чего стоит ждать омичам от космоса в ближайшие пару месяцев.

Вспышки на Солнце

Институт прикладной геофизики Росгидромета 10 января сообщил о вспышках на Солнце, которые повлияли на работу КВ-радиосвязи. Как пояснили специалисты, это была группа пятен 3181. Днем ранее, 9 января, подобное освобождение энергии произошло в группе 3184. Это была сильнейшая активность, однако, из-за своего расположения она никак не отразилась на жителях планеты.

- На нас никак не повлияет. Вспышка хоть и была «иксовая» - это самое высокое значение, но Солнце - шар, поэтому всё зависит, где была активная область этой группы. Если пятно близко к центру Солнца, тогда это пятно летит к нам. Вот одна из вспышек произошла чуть ближе к центру Солнца и нас ударило по Земле. Был незначительный удар. А вот эта мощная вспышка - это группа 3184 - она на самом краю и нас это никак не заденет.

Однако, есть вариант, что примерно через шесть дней звезда сделает оборот и это черное пятно окажется в центре. Пока астрономы только прогнозируют, но омичам нужно быть готовыми к очередной солнечной активности уже к 19 января.

- Если вспышка произойдет, тогда, возможно, будет магнитная буря. Прибавьте еще два дня, как раз к 19 января она прибудет на Землю. Электроны к нам за сутки дойдут, но они на нас мало влияют, а вот протоны долетят 19 числа. И, ориентируясь на ту группу, которая 3184, мы предполагаем, что вспышка будет направлена в сторону Земли.

Космический поток

В ночь на 12 января жители Омской области смогут увидеть полярное сияние. Но для этого нужно отправиться на север региона.

- Сегодня ночь и до утра Земля будет проходить высокоскоростной поток космического излучения от коронарной дыры Солнца. Можно поехать на север региона на 80-100 км и увидеть полярное сияние. Нужно только посмотреть, куда именно магнитная полярность будет смещена. В городе увидеть это сложно.

Эпохальное событие

Несмотря на то, что 2023 год будет очень скуп на разного рода затмения, омичам всё же будет чем полюбоваться. Совсем скоро в 42 млн км от Земли пролетит Комета ZTF C/2022 E3.

- 12 января она будет ближе всего к Солнцу, а 1 февраля ближе всего к Земле, поэтому, возможно, ее будет видно невооруженным глазом. Главное, чтобы погода была.

Комета пролетит прямо между Ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой. В этот момент ее блеск может достигнуть +5...+4 звездных величин, а длина газового хвоста более 10° - размером с «черпак» Ковша Большой Медведицы.

Еще одно событие тоже произойдет в этом году, правда, сложно назвать дату. В небе почти на месяц загорится красная звезда в созвездии Лебедя.

- Прогноз был сделан астрономами ранее. Все говорили, что вспышка произойдет в 2022 году - плюс-минус год. Когда именно это случится - трудно спрогнозировать, но если это произойдет, то появится красная звезда - довольно яркая видимая глазу, в созвездии Лебедя в левом крылышке. Это довольно редкое явление, все астрономы ждут этого события.

Как оказалось, это не только редкое, но и шокирующее событие. Всё дело в том, что в Лебеде колоссальное количество звезд, это очень богатое светилами созвездие. В нем есть звездочка под номером KIC 9832227, которая, по наблюдениям астрономов, в последние годы стала очень ярко мерцать.

Удалось выяснить, что у нее есть естественный спутник, вращение которого сократилось уже до 11 часов. То есть, совсем скоро звезды сольются, то есть произойдет взрыв и во Вселенной появится новая звезда.

На самом деле, взрыв случился еще во II веке нашей эры, когда в Риме правил император Марк Аврелий, оставивший после себя проникновенную исповедь под названием «К самому себе». Сейчас до Земли летит весточка из прошлого. Считается, что после этого события даже Землю накроет радиация, однако, насколько она будет опасной - никто предсказать не может.

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