«Алкогольный угар лишил меня разума»: задержанный полицией омич, громивший остановки, признался, что перебрал

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Накануне в Омске прямо под камерами видеонаблюдения молодой омич разгромил три теплых остановки в самом центре города, на остановках «Почтамт» и «Госпиталь». Сутки спустя сотрудники полиции задержали дерзкого вандала. Им оказался 20-летний житель Советского округа.

- Полицейские задержали омича по месту жительства на улице 22 Апреля. Молодой человек признал свою причастность к повреждению имущества. Противоправные действия он объяснил сильным алкогольным опьянением. Накануне произошедшего фигурант отмечал день рождения друга в баре на улице Ленина, - пояснили с пресс-службе УМВД России по Омской области.

Процессуальное решение еще не принято и непонятно, какое наказание ляжет на плечи бедокура - уголовное или административное. Точно можно утверждать только то, что парню придется на какое-то время совсем завязать с алкоголем, чтобы возместить немалую сумму нанесенного городу ущерба.

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