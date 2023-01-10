Разъяренный замерзший мужчина разгромил три тёплых остановки в центре Омска

Фото: НГС55

Очередное варварство от жителей Омска произошло 10 января в районе четырех часов утра. Видео инцидента выложил портал «НГС55».

На кадрах видно, как молодой мужчина попытался попасть в закрытые теплые остановки варварским способом. Он разбивал неоткрывающиеся двери ногами. Под горячую руку и, видимо, не очень холодную голову безобразника попали три ТОКа.

Первое помещение, в котором был совершен акт вандализма, стал павильон на остановке «Госпиталь». Парень с яростью дергал ручку и пинал стеклянную дверь ногой.

Спустя минут 15 этот же дебошир появился уже на остановке «Главпочтамт» и продолжил свои противоправные действия. Здесь пострадали два помещения.

Важно, что все надругательства над чужим имуществом попали в объектив камер наблюдения. Удалось даже запечатлеть лицо антигероя, теперь инцидентом занимается полиция.

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