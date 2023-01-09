Неизвестный скинул кошку из окна 16-этажки в Омске

Фото: группа в Вконтакте «Инцидент Омск»

Очередное шокирующее событие произошло на Левобережье Омска. На улице Лукашевича из окна многоэтажки неизвестный выбросил кошку.

Возмущенные проступком местные жители выложили пост в группу «Инцидент Омск», чтобы привлечь внимание общественности и правоохранительных органов.

- Просьба распространить, так как жители дома пишут заявление (если будет огласка дело пойдет) в надежде наказать того, кто это сделал. Такое оставлять нельзя, - пишет автор.

Пост подкреплен видео, на кадрах которого видно, как с большой высоты падает животное. К сожалению, четвероногий питомец от полученных травм скончался. В комментариях омичи просят возмездия и наказания для живодера. Некоторые считают, что животное могло выпасть из окна самостоятельно.

- Какое бессердечное видео, как же жестоко любят относится люди к тем, кто не может дать сдачи, и беззащитен … Никто не имеет право лишать жизни другого. Жаль что это понимает не каждый, - написала Алена Харенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За жестокое убийство двух дочерей семья из Омска отсудила у «рыбинского маньяка» 12 миллионов рублей

Также убийцу девочек приговорили к пожизненному сроку (подробнее)