Омич украл наряженную ёлку со двора соседа и получил свою первую «уголовку»

Похититель испортил новогоднее настроение не только потерпевшему, но и себе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Уголовное дело по заявлению жителя Горьковского района заведено на его же соседа. Мужчина пожаловался в полицию, что со двора пропала искусственная ель, украшенная гирляндами и новогодними игрушками.
- Полицейские предварительно установили причастность ранее не судимого местного жителя к совершению кражи, - уточнили в УМВД России по Омской области.
Свой ущерб заявитель оценил в 6 тысяч рублей, а еще испорченное новогоднее настроение. Ёлку оперативники нашли в одном из соседних дворов. Праздничный атрибут уже радовал другую семью.
Дерево было изъято и возвращено владельцу, а вот действия нерадивого соседа теперь будет оценивать суд.
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