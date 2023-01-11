Омич украл наряженную ёлку со двора соседа и получил свою первую «уголовку»

Похититель испортил новогоднее настроение не только потерпевшему, но и себе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уголовное дело по заявлению жителя Горьковского района заведено на его же соседа. Мужчина пожаловался в полицию, что со двора пропала искусственная ель, украшенная гирляндами и новогодними игрушками.

- Полицейские предварительно установили причастность ранее не судимого местного жителя к совершению кражи, - уточнили в УМВД России по Омской области.

Свой ущерб заявитель оценил в 6 тысяч рублей, а еще испорченное новогоднее настроение. Ёлку оперативники нашли в одном из соседних дворов. Праздничный атрибут уже радовал другую семью.

Дерево было изъято и возвращено владельцу, а вот действия нерадивого соседа теперь будет оценивать суд.

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