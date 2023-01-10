Вахтовик из Брянска закрутил роман с омичкой и укатил на такси в Новосибирск с ее деньгами

Фото: УМВД России по Омской области

130 тысяч рублей как с куста поимел 25-летний житель Брянкой области. Парень охмурил 30-летнюю омичку, а позже обокрал ее. Сейчас аферист находится в СИЗО.

А начиналось все очень романтично. Молодой парень познакомился с женщиной в интернете пару месяцев назад. Представился вахтовиком, который работает в Нефтеюганске. Бурный роман закрутился так быстро, что влюбленные начали жить вместе, правда, о своем возлюбленном омичка кроме имени ничего не знала.

- Последний раз женщина видела сожителя ранним утром (тот собирал сумку), в полусонном состоянии не придала этому значения, а проснувшись, обнаружила в телефоне смс-сообщение о снятии всех накоплений, - уточнили в УМВД России по Омской области.

И лишь после такого обмана женщина пошла в полицию. Оперативникам удалось поймать преступника на омском железнодорожном вокзале. На тот момент он вернулся из Новосибирска, куда днями ранее уехал на такси к другу. В кармане у героя-любовника осталось лишь 42 700 рублей.

Пока парень отдыхал в соседнем городе, деньги успел потратить на сауну, жилье и алкоголь. Полиции удалось выяснить личность подозреваемого - это житель Брянской области. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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