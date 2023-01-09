Извергу, который надругался над 9-летней девочкой и выбил ей зубы под Омском, грозит пожизненное заключение

Фото: УМВД России по Омской области

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении рецидивиста, который жестоко избил и изнасиловал 9-летнюю под Омском.

- По данным следствия, 28 августа 2022 года около 15 часов 46-летний обвиняемый - Сергей Бояркин, недавно освободившийся из мест лишения свободы, встретив на территории поселка Новоомский незнакомую 9-летнюю девочку, обманом, обещая сладости, завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов, где, угрожая убийством, жестоко избил потерпевшую и совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование. После этого злоумышленник скрылся, а девочка выбежала к дороге, где ее увидел и отвез в больницу местный житель, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Бояркина удалось задержать спустя сутки. С тех пор он находится под стражей. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд, который рассмотрит его по существу. Бояркину может грозить от 15 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее «КП-Омск» сообщала подробности данного шокирующего инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина, который изнасиловал 9-летнюю девочку под Омском, обещал ей коробку конфет

Новые подробности шокирующего инцидента в пригороде Омска(подробнее...)