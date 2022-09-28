Вину за обрушение пятиэтажки в Омске возложили на экс-главу фонда капремонта Степанову, и так обвиняемую в уголовном преступлении

Фото: Фонд капитального ремонта

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел прием граждан в формате видеоконференции. На нем присутствовала и инициативная группа из Омской области, обратившаяся по вопросу обрушившегося дома №53 по улице 20-го Партсъезда в городке Нефтяников.

– Инициативная группа из Омской области сообщила, что их дом находится в аварийном состоянии. В апреле 2021 года обрушилась кирпичная кладка одной из стен дома, но даже после этого местной администрацией не были приняты меры к расселению жильцов, а дом так и не признан аварийным. В августе 2022 года произошло повторное обрушение, что повлекло причинение крупного ущерба, – сообщает пресс-служба следкома.

Как отметили ведомстве, ранее суд обязал «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» отремонтировать пятиэтажку, однако организация до сих пор этого не сделала.

Жильцы при обрушении боковой стены тогда не пострадали Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Жильцы обрушившегося дома также неудовлетворенны размером денежных компенсаций, которые им выдали. Руководитель СУ СК России по Омской области Олег Винников доложил главе федерального следкома Бастрыкину о ходе расследования уголовных дел по статьям «Халатность», «Неисполнения решения суда», «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», которые были объединены в одно производство.

В ходе расследования к ответственности была привлечена экс-директор «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» Марина Степанова, которая проходит обвиняемой по уголовном делу о взятке и коммерческом подкупе.

В ближайшее время по поручению Бастрыкина к проведению инженерно-технических экспертиз будет подключен судебно-экспертный центр СК РФ России.

Напомним, часть боковой стены дома №53 по улице 20-го Партсъезда обрушилась 12 августа этого года. Тогда, к счастью, никто из жильцов не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске рухнул пятиэтажный жилой дом

Обвалилась честь кирпичной кладки, пока о пострадавших не сообщаю(подробнее...)