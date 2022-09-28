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Происшествия28 сентября 2022 10:58

Под Омском пьяный мужчина убил котенка на глазах у малышки и выбросил его труп в выгребную яму

За зверскую расправу над животными житель Омской области пойдет по суд
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Беззащитное животное он несколько раз ударил со всей силы об стол.

Беззащитное животное он несколько раз ударил со всей силы об стол.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне прокуратура Полтавского района Омской области вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего сельчанина, который на глазах у своей 3-летней дочери зверски убил котенка и собаку.

Ранее в полицию обратилась жительница деревни Лубянск Полтавского района. Она рассказала правоохранителям, что ее 30-летний пьяный супруг пришел домой и потребовал у нее деньги, чтобы купить еще алкоголя. Женщина отказала ему - и вспыхнул конфликт. Взбешенный мужчина под воздействием алкоголя схватил беззащитного котенка и ударил со всей силы об стол. Жуткая расправа произошла на глазах у его жены и маленького ребенка - 3-летней девочки. Тело животного изверг выбросил в выгребную яму.

На этом полтавский изверг не остановился - он начал избивать собаку, находившуюся на привязи во дворе. Ему этого было мало - он резко схватил животное за ошейник и ударил его об забор. Скрыть тело собаки он не успел. Его забрали сотрудники полиции и передали ветеринарам для проведения экспертизы.

Вину свою мужчина полностью признал. Он пояснил, что причиной его неадекватного поведения стал алкоголь.

В настоящее время прокуроры передали все материалы дела в Полтавский районный суд, который и вынесет приговор извергу.

Напомним, ранее в Омской области мужчина забил соседскую собаку до смерти за то, что она загрызла уток на его участке.

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