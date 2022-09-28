Под Омском пьяный мужчина убил котенка на глазах у малышки и выбросил его труп в выгребную яму

Беззащитное животное он несколько раз ударил со всей силы об стол. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне прокуратура Полтавского района Омской области вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего сельчанина, который на глазах у своей 3-летней дочери зверски убил котенка и собаку.

Ранее в полицию обратилась жительница деревни Лубянск Полтавского района. Она рассказала правоохранителям, что ее 30-летний пьяный супруг пришел домой и потребовал у нее деньги, чтобы купить еще алкоголя. Женщина отказала ему - и вспыхнул конфликт. Взбешенный мужчина под воздействием алкоголя схватил беззащитного котенка и ударил со всей силы об стол. Жуткая расправа произошла на глазах у его жены и маленького ребенка - 3-летней девочки. Тело животного изверг выбросил в выгребную яму.

На этом полтавский изверг не остановился - он начал избивать собаку, находившуюся на привязи во дворе. Ему этого было мало - он резко схватил животное за ошейник и ударил его об забор. Скрыть тело собаки он не успел. Его забрали сотрудники полиции и передали ветеринарам для проведения экспертизы.

Вину свою мужчина полностью признал. Он пояснил, что причиной его неадекватного поведения стал алкоголь.

В настоящее время прокуроры передали все материалы дела в Полтавский районный суд, который и вынесет приговор извергу.

Напомним, ранее в Омской области мужчина забил соседскую собаку до смерти за то, что она загрызла уток на его участке.

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