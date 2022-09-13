Под Омском мужчина до смерти забил соседскую собаку палкой

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне в ОМВД России по Нововаршавскому району обратилась 54-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный убил ее собаку, проживающую у нее во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как рассказали в ведомстве, прибывшие на место трагедии сотрудники правоохранительных органов установили, что перед произошедшем пес проник на участок соседа сельчанки и загрыз 7 уток. Разозленный омич схватил палку и ударил животное по голове. От удара собака скончалась на месте.

В ближайшее время будет проведена ветеринарная экспертиза. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства зверской расправы над животным.

- По результатам предварительной проверки будет принято процессуальное решение по уголовное статье «Жестокое обращение с животными», - добавили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Обвиняемого в убийстве животного 40-летнего омича ранее привлекали к уголовной ответственности за кражи, убийство, а также вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Напомним, ранее произошла более жуткая трагедия. Тогда пьяный 30-летний житель Омской области зверски убил котенка и собаку на глазах у своей 3-летней дочери.

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