Жительница Омска лишилась 5 тысяч рублей после веселого застолья

Украденные деньги подозреваемый спрятал под скамейкой во дворе дома потерпевшей. Фото: УМВД России по Омской области.

Накануне в городской отдел полиции № 10 обратилась 35-летняя женщина, проживающая в Центральном округе, с заявлением о краже 5 тысяч рублей. Она рассказала, что деньги похитил у нее малознакомый мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как установили правоохранители, в один из вечеров омичка распивала алкоголь в своей квартире с соседкой и ее приятелем. Во время веселого застолья мужчина несколько раз покидал квартиру, что насторожило хозяйку. В коридоре, в дамской сумке, потерпевшая хранила деньги. Однако она решила проверить ее и не обнаружила денежных средств.

В краже омичка сразу заподозрила в краже гостя. Женщина заперла подозреваемого в квартире и стала требовать его вернуть украденные 5 тысяч рублей. Мужчина однако делать этого не стал и начал угрожать кухонным ножом. От испуга омичка выпустила его и сразу позвонила в полицию.

Женщины заподозрили в краже гостя, заперли его в доме и стали требовать вернуть украденное. Мужчина отказался и начал угрожать кухонным ножом. Омичка испугалась и выпустила нападавшего, после чего позвонила в полицию.

Оперативники задержали 29-летнего жителя Советского округа около дома потерпевшей. Похищенную купюру номиналом в 5 тысяч рублей подозреваемый спрятал во дворе под скамейкой, а нож бросил в коридоре, когда выбегал из квартиры.

В настоящее время на неудачливого омича завели уголовное дело по статье «Разбой». Он помещен в изолятор временного содержания. Ранее мужчина был судим, в том числе за разбой.

Напомним, ранее в Омске оперативники задержали мужчину, который избил собутыльника и украл его телефон после посиделок с алкоголем в гаражах в поселке Чкаловском.

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