В Омске задержали мужчину, который избил собутыльника и украл его телефон

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне в городской отдел полиции №6 обратился 32-летний житель Октябрьского округа с заявлением о краже телефона стоимостью 8,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как установили правоохранители, омич распивал со знакомым алкоголь в гаражах на Космическом проспекте. Спустя некоторое время к ним присоединились еще два малознакомых мужчины. Как только бутылки спиртного опустели, они все разошлись. Когда потерпевшей шел домой, по дороге на него сзади набросился новый знакомый. Злоумышленник повалил его на землю, избил и забрал телефон.

Сотрудникам уголовного розыска удалось оперативно установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летнего омича. Его задержали по месту жительства.

Подозреваемый рассказал на полицейским, что сдал похищенный смартфон в комиссионный магазин за 500 рублей. Вырученные деньги он спустил на алкоголь.

В настоящее время в отношении 34-летнего злоумышленника завели уголовное дело по статье«Грабеж». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Смартфон полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Напомним, ранее в Омске в розыск объявили мужчину, который знакомился с девушками в кафе в Чкаловском поселке и похищал их телефоны.