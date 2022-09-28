Под Омском на Сыропятском тракте загорелся КамАЗ

Фото: скриншот с видео от паблика «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Накануне днем в Омском районе на 15 -м километре Сыропятского тракта загорелся КамАЗ. Об этом сообщили сотрудникам МЧС проезжавшие мимо водители.

На место оперативно прибыли 11 сотрудников МЧС и 2 пожарных машины. Участие в тушении также приняло одно звено газодымозащитной службы. К тому моменту, когда они прибыли на место, полыхала кабина КамАза. Ликвидировать возгорание удалось быстро.

Момент возгорания засняли очевидцы. На кадрах видео отчетливо видна горящая кабина КамАЗ и столб черного дыма, идущий от нее.

По данным ГУ МЧС по Омской области, огонь повредил обшивку внутри кабины водителя, а также оборудование моторного отсека. В настоящее время ведомство устанавливает причины возгорания.

Напомним, ранее в Омской области на «трассе смерти» произошло массовое ДТП с участием нескольких фур. Тогда водитель одного из грузовиков сгорел заживо в его кабине.

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