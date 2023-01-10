Картины художника из омской глубинки выставлены в стокгольмской галерее Artsight

Фото: Антон Куприянов

«Спасибо, горжусь», - именно этими словами принимает поздравления Ольга Куприянова из города Тары Омской области. У мамы омского художника Антона Куприянова действительно есть повод для гордости. 14 работ ее сына сегодня представлены в стокгольмской галерее Artsight в Швеции.

- Приятно, что в творчестве Антона встретишь родные сердцу виды, - комментирует Ольга Небраска в группе «Тара 360».

Вернисаж омского художника в основном состоит из пейзажей родного края. Подробности о своей европейской победе он рассказал «КП-Омск».

Антон Куприянов окончил филиал омского педуниверситета в Таре. Учился по направлению дизайна и компьютерной графики. Такое сельское высшее образование. Однако талант художника проявился еще в детстве. За плечами школа искусств, тематические кружки, а также изрисованные школьные тетрадки.

«Завод» Холст/акрил 100/60 2021. Фото: Антон Куприянов

- Рисовал всегда и постоянно, на уроках в тетради, на асфальте. Посещал кружок, и учился в школе искусств. Осознанно начал искать себя в изобразительном искусстве начал в 2015 году, писал пейзажи маслом и акварелью, искал своё.

Картины тарского художника знают все местные жители. Его работы частенько появляются в местной галерее «Сугроб». Теперь творчество оценят и в Швеции.

- Мы давно общались с представителями галереи, со времён локдауна. И время настало. Работы я отправил ещё год назад. Да, это довольно ценный опыт. Любая выставка - это достижение для художника.

Символично, что выставка в стокгольмской галерее открылась 7 января, сам вернисаж запланирован на 14 января. Как раз в это время в родной Таре стоит по истине настоящая сибирская зима, которая изображена на картинах Антона.

«Вечер, зима, ни одного фонаря» Холст/масло 50/80 2021. Фото: Антон Куприянов

Художник признается, что какого-то определенного названия у выставочной коллекции нет, как и тематики. Просто организаторы отобрали то, что им понравилось больше всего. А это оказались пейзажи заснеженной Сибири.

- По поводу вдохновения, это спорный вопрос для меня. И я пришёл к выводу, что вдохновения, как понятия, не существует. Просто раздутый миф, так интереснее же, - заключил собеседник.

«Утро» Холст/акрил 60/40 2021 Фото: Антон Куприянов

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