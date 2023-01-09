Студенты из Африки занялись спортом в хвойных лесах на севере Омской области

Фото: стоп-кадр видео «Тара ТВ»

Девять бравых ребят, которые явно отличаются цветом кожи на фоне сибирской зимы, бегут дистанцию по лесному массиву в Омской области. Нет, это не съемки очередного блокбастера, а обычная разминка омских студентов из Африки.

Промо-роликом поделился канал «Тара ТВ». Видеоряд посвящен к грядущим V Международным молодёжным сборам «Рождество в Сибири». В этом году они пройдут в селе Петрово Тарского района, что на самом севере Омской области.

Первозданная природа, нескончаемые леса и болота, а еще чистейший воздух. Как отмечают организаторы, участниками встречи станут около 100 человек. В рамках мероприятия, которое пройдет с 13 по 15 января, гостям будет представлена программа формирования духовно-нравственных смыслов и ценностей, а также развитие истории родного края.

Нужно отметить, что участие в этом мероприятии - огромная возможность совместить приятное с полезным: полюбоваться природой зимней Тары - маленькой омской Карелии.

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