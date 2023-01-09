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Происшествия9 января 2023 1:00

Из-за плохой погоды в Омской области закрыли трассу в Казахстан

В региональном МЧС сообщили о закрытии участка Ленинский – Иртышск - Русская Поляна
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: Главное управление МЧС России по Омской области.

Фото: Главное управление МЧС России по Омской области.

Главное управление МЧС России по Омской области рекомендовало водителям воздержаться от поездок в Казахстан. С 8 января с 19:30 часов по местному времени спасатели были вынуждены из-за серьезной метели и резкого похолодания перекрыть один из участков трассы республиканского значения.

- Движение по автодорогам соседней Республики Казахстан для всех видов автотранспорта закрыто. Участок автодороги республиканского значения сообщением «Ленинский – Иртышск - Русская Поляна» закрыт для всех видов автотранспортных средств на территории Республики Казахстан из-за ухудшения погодных условий, - говорится в официальном сообщении спасателей Омской области.

Отметим, что немногим ранее в МЧС Омской области объявили также штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий. Когда водители смогут свободно проехать по указанному участку, пока неизвестно.

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