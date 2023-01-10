В ночь на 10 января в Омске без воды остались несколько десятков жилых домов

Фото: Ляпистова Татьяна

9 января в соцсетях появились сообщения о резком понижении температуры воздуха в некоторых домах Омска. В телеграм-канале «Омский форум» пользователи предположили, что это связано с коммунальной аварией. Однако городская администрация, молниеносно отреагировавшая на переписку, заверила, что всё в порядке.

- Здравствуйте. Все тепловые сети в поселке Чкаловский находятся в работоспособном состоянии, отключения теплоснабжения нигде не производились, - ответил пользователь с ником Администрация Города Омска.

НГС55 также заверили в «Омск РТС», что все сообщения в соцсетях - выдумки. Оборудование работает в штатном режиме. В связи с холодами были повышения давления со стороны ТЭЦ.

А вот Омскводоканал наоборот подтвердил аварии на своих сетях. Коммунальщикам пришлось работать ночью. Так, по данным портала, холодную воду отключали водопроводных сетях на проспекте Космическом в Чкаловском поселке. Подача была возобновлена в 01:50 после замены пожарного гидранта. Работы также производились здании спортшколы № 17 на улице 6-й Шинной, из-за чего без воды были течение часа два жилых дома, 3 административных здания и частный сектор.

К слову, коммунальная авария произошла накануне днем в районе остановки общественного транспорта «Цирк».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два поселка Омского района остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Под отключение попали жилые ома и соцобъекты (подробнее)