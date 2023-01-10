Два поселка Омского района остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Точного времени на устранение аварии коммунальщики не называют.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Коммунальная авария стала причиной отключения воды в поселке Дружино и Горячий Ключ. Об этом сообщили в местной администрации.
- В связи с выполнением аварийных работ на подводящем водопроводе в с. Дружино 10 января 2023 г. будет ограничено водоснабжение в с. Дружино, п. Горячий Ключ с 10.00 до устранения аварии, - сообщило руководство.
Точного времени окончания работ коммунальщики не называют. Подача водоснабжения будет ограничена по следующим адресам:
- ул. 2 Солнечная 60,
- ул. 2 Солнечная 71, РЭБ,
- ул. Рэбовская 8/1,
- ул. Придорожная,
- ул. 1-ая - 4-ая Весенняя,
- ул. Ореховая,
- ул. Рябиновая,
- ул. Новосёлов,
- ул. Сосновая,
- ул. Тенистая,
- ул. Омская,
- ул. Дружинская,
- ул. Вишнёвая,
- ул. Успешная,
- коттеджный посёлок Александровская усадьба.
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