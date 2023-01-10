Два поселка Омского района остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Точного времени на устранение аварии коммунальщики не называют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коммунальная авария стала причиной отключения воды в поселке Дружино и Горячий Ключ. Об этом сообщили в местной администрации.

- В связи с выполнением аварийных работ на подводящем водопроводе в с. Дружино 10 января 2023 г. будет ограничено водоснабжение в с. Дружино, п. Горячий Ключ с 10.00 до устранения аварии, - сообщило руководство.

Точного времени окончания работ коммунальщики не называют. Подача водоснабжения будет ограничена по следующим адресам:

- ул. 2 Солнечная 60,

- ул. 2 Солнечная 71, РЭБ,

- ул. Рэбовская 8/1,

- ул. Придорожная,

- ул. 1-ая - 4-ая Весенняя,

- ул. Ореховая,

- ул. Рябиновая,

- ул. Новосёлов,

- ул. Сосновая,

- ул. Тенистая,

- ул. Омская,

- ул. Дружинская,

- ул. Вишнёвая,

- ул. Успешная,

- коттеджный посёлок Александровская усадьба.

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