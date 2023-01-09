Хорошо отметили: на каникулах омичи звонили диспетчерам, чтобы узнать день недели

ЧП с салютами в Омске в 2023 году не зафиксировано. Фото: Иван МАКЕЕВ

9 января профильные ведомства подвели итоги работы аварийно-диспетчерских служб в период с 31 декабря по 8 января. И как оказалось, было много интересного.

Полицейские, которые на протяжении всех девяти дней обеспечивали правопорядок в городе, получили 7,5 тысяч сообщений о преступлениях. В основном, они касались бытовых ситуаций, краж и случаев дистанционного мошенничества. В целом, обстановка в эти новогодние праздники была спокойная.

В МЧС отмечают положительную динамику по снижению пожаров. За минувший период их произошло всего 55. Правда, погибло 6 человек, травмировано четверо. Причинами огня стали непотушенные сигареты и нарушение правил пользования печным оборудованием. А вот случаев ЧП при запуске фейерверков в этм году не зафиксировано.

Веселее всех пришлось диспетчерам Единой дежурно-диспетчерской службы. На их смены выпадали курьезные случаи, когда звонили омичи и уточняли дату выхода на работу, а также некоторые горожане и вовсе просили уточнить какое сегодня число.

- В наш адрес поступило более тысячи обращений граждан, из них около 30% - информационно-справочного характера, - добавил начальник ЕДДС города Омска Сергей Евсеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доигрались: за два года в Омской области из-за игры детей с огнем произошло 27 пожаров

В МЧС Омской области собрали печальную статистику (подробнее)