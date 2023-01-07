Доигрались: за два года в Омской области из-за игры детей с огнем произошло 27 пожаров

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области.

Спасатели Омской области собрали печальную статистику пожаров за два года. Как выяснилось, в этот период детские шалости с огнем привели к 27 реальным пожарам, в которых погибли два ребенка.

- Трагедий можно избежать, если чаще говорить с детьми о безопасности и запрещать игры с огнем, а спички и зажигалки хранить вне досягаемости несовершеннолетних. По данным статистики за два года в Омской области детская шалость с огнем стала причиной 27 пожаров. На данных пожарах погибли два ребенка. Травмы получили три ребенка и один взрослый, - прокомментировали омские спасатели.

В ведомстве подчеркнули, что чрезвычайно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах, ведь в случае пожара они не смогут выбраться из охваченного огнем помещения. Если вам необходимо отлучится даже ненадолго, попросите кого-нибудь присмотреть за детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омской области за двое суток в пожарах погибли трое пенсионеров

Жертвами огня стали 58-летняя и 90-летняя женщины, а также 63-летний мужчина (подробнее...)