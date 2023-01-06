В Омской области за двое суток в пожарах погибли трое пенсионеров

Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Омский следком сообщил о том, что за сутки на пожарах в регионе погибли трое пенсионеров. Так 5 января 2023 года около полуночи загорелся жилой дом в Тюкалинске. Во время пожара от неосторожного обращения с открытым источником огня, каким могла стать сигарета, погибли 63-летний мужчина и его 58-летняя знакомая. Сутки спустя, 6 января, около 3 часов ночи из-за перекала произошло обрушение печи в частном доме по улице 18 Линия Омске, что повлекло смерть 90-летней пенсионерки.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данным фактам проводятся доследственные проверки, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, омичам напомнили, что по статистике большинство пожаров возникает из-за неисправности обогревательных электроприборов, газового оборудования, нарушений правил его монтажа и эксплуатации, а также несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

- Одна из главных причин — нарушение правил устройства печи: недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также несоблюдение размеров отступки – расстояния между стенками печи, перегородками и стенами здания, выполненными из сгораемых материалов; отсутствие предтопочного листа. Печь должна иметь самостоятельный фундамент, - дополнили сообщение о трагедии омские следователи.