Небольшой снег и потепление до -13 градусов придут в Омскую область к выходным

Крещенские морозы неплохо подморозили щеки омичей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 13 января в Омской области будет преобладать холодный фронт. Но дальше отрицательные температуры постепенно поползут вверх и погода в регионе наладится. Об этом предупреждают в Обь-Иртышском метеобюро.

- С 9 по 13 января по Омской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 С и более, - уточняют синоптики.

И действительно, холода постепенно начнут отступать. Так, завтра, 11 января в регионе днем прогнозируется - 28...- 33°C, в ночные часы местами может похолодать до -41°C. Все это дело будет сопровождаться западным ветром до 10 м/с, без осадков.

12 января холодный фронт начнет покидать область, и днем может потеплеть до -20°C, местами -30°C. Ночью столбик термометра опустится в некоторых районах до -40°C, пойдет снег.

Юго-западный ветер до 9 м/с придет в регион уже 13 января. Тогда же продолжатся осадки в виде снега. Днем потеплеет до -13°C, ночью при прояснении -32...-37°C. Атмосферное давление продолжит расти.

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