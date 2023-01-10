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Общество10 января 2023 4:35

Омским промышленникам могут простить превышение выбросов из-за отсутствия оборудования

Иностранное оборудование находится под санкциями, поэтому производители не могут закупиться необходимым
Виктория КОВЕРНЕВА
Промышленные столицы страны побоялись платить штрафы за загрязнение воздуха.

Промышленные столицы страны побоялись платить штрафы за загрязнение воздуха.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за отсутствия оборудования могут простить превышение вредных выбросов омским промышленникам. «Ведомости» со ссылкой на Российский союз промышленников и предпринимателей сообщают об обращении организации к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой пока не вводить штрафы за загрязнение атмосферы предприятиями.

Промышленники аргументируют тем, что многие заводы столкнулись с трудностями поставок необходимого оборудования. Всё оно должно было прийти из-за рубежа. Однако, санкции.

Пока введение закона носит экспериментальный характер и действует он в 12 регионах страны, в том числе и в Омске. Он предполагает штрафы в 10% от годового оборота выручки в случае, если выбросы предприятия не будут снижены.

К слову, пилотный проект должен был тестироваться до 2026 года. Сам законопроект предполагалось рассматривать в 2023 году, а ответственность вводить лишь в 2027.

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