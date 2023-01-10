Омским промышленникам могут простить превышение выбросов из-за отсутствия оборудования

Промышленные столицы страны побоялись платить штрафы за загрязнение воздуха. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за отсутствия оборудования могут простить превышение вредных выбросов омским промышленникам. «Ведомости» со ссылкой на Российский союз промышленников и предпринимателей сообщают об обращении организации к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой пока не вводить штрафы за загрязнение атмосферы предприятиями.

Промышленники аргументируют тем, что многие заводы столкнулись с трудностями поставок необходимого оборудования. Всё оно должно было прийти из-за рубежа. Однако, санкции.

Пока введение закона носит экспериментальный характер и действует он в 12 регионах страны, в том числе и в Омске. Он предполагает штрафы в 10% от годового оборота выручки в случае, если выбросы предприятия не будут снижены.

К слову, пилотный проект должен был тестироваться до 2026 года. Сам законопроект предполагалось рассматривать в 2023 году, а ответственность вводить лишь в 2027.

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