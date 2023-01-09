30-летний айтишник из Омска остался неудовлетворен интим-услугами за 140 тысяч рублей

Свидание у мужчины в тот вечер так и не состоялось. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередной факт дистанционного мошенничества расследует омская полиция. 30-летний омич перевел аферистам 140 тысяч рублей.

Деньги предназначались для оказания интимных услуг. К молодому IT-специалисту должна была приехать девушка, чтобы они вдвоем могли хорошо провести время. Однако значительная сумма ушла в никуда, а омич остался без развлечений.

- Сотрудники полиции направили необходимые запросы в банковские организации и операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Также накануне на удочку дистанционных мошенников попался еще один парень, который хотел купить автомобиль. Он перевел злоумышленникам 20 тысяч рублей, а те исчезли.

- Омская полиция напоминает гражданам о необходимости быть предельно бдительными при общении в сети Интернет и совершении денежных операций! Прежде чем оформлять сделки купли-продажи или вкладывать куда-либо деньги, убедитесь в надежности того, кому собираетесь доверить свои сбережения. Если хоть немного сомневаетесь – откажитесь от сделки, - подытоижи в ведомстве.

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