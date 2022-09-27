Жительница Омска столкнула пристава с лестницы и получила за это год колонии

Подсудимую суд обязал выплатить 50 тысяч рублей потерпевшей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Советский районный суд вынес приговор 43-летней омичке, столкнувшей с лестницы судебного пристава. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Как установил суд, 13 апреля этого года судебный пристав прибыла по месту проживания подсудимой, чтобы выселить ее из квартиры.

Пьяная омичка открыла дверь ей и вышла на лестничную клетку. У пристава она попыталась выхватить из рук материалы исполнительного производства. Подсудимая схватила должностное лицо за рукава обмундирования и толкнула в плечи. От толчка судебный пристав улетела с лестницы на площадку между 2-м и 3-м этажом дома.

При падении потерпевшая разбила окно в подъезде. Его осколки попали ей в руку. Также она сильно ударилась об бетонную плиту.

Вину свою 43-летняя омичка признала лишь частично. Суд назначил женщине 1 год исправительной колонии общего режима. Кроме того, инстанция удовлетворила гражданский иск, который подала потерпевшая. Подсудимой придется выплатить ей 50 тысяч рублей.

Напомним, раннее в Омске к 1 году условно приговорили женщину, оттаскавшую за волосы инспектора по делам несовершеннолетних.

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