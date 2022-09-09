Пьяной омичке, искалечившей инспектора по делам несовершеннолетних, дали 1 год условно

Подсудимой могло грозить до 5 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Центральном районном суде вынесли приговор омичке, которая, будучи пьяной, напала в апреле этого года на инспектора по делам несовершеннолетних.

Как рассказали в пресс-службе судебной инстанции, 5 апреля 2022 года пьяная омичка, находясь в своей квартире, решила выразить недовольство действиями потерпевшей - инспектора по делам несовершеннолетних омского отдела полиции №11. Подсудимая начала оскорблять ее. Потом все дошло до драки - сначала она ударила в кисть правой руки сотрудницу правоохранительных органов, а затем схватила ее за волосы двумя руками и потянула вниз, поцарапав голову, лицо и шею. В результате драки инспектор также ударилась об кресло, стоящее рядом.

Подсудимая признала свою вину и извинилась перед инспектором ПДН. При этом изначально потерпевшая хотел получить 200 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. С этой сумой не подсудимая не согласилась.

В итоге Центральный районный суд приговорил омичку, искалечившую сотрудницу полиции, к 1 году лишении свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, с подсудимой высказали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Добавим, по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих должностных обязанностей» подсудимой могло грозить до 5 лет колонии или штраф в размере до 200 тысяч рублей.

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