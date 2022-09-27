Росгидромет рассказал о том, какой будет зима в Омске

Пока неизвестно, а будет ли зима снежной Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Накануне Росгидромет опубликовал возможный прогноз погоды на ближайшие полгода - с октября 2022 года по март 2023 года.

Согласно данным ведомства, на всей территории России, в том числе в Омской области, зима пройдет без сюрпризов - температура будет близка к средним многолетним значениям за период с 1991 по 2020 годы. Однако следует учитывать, что прогноз может быть скорректирован.

Так, среднемесячная температура октября в Омске будет в пределах нормы и составит +3,8 градуса. В ноябре же она будет чуть ниже нормы и составит -6,8 градусов.

В декабре и январе среднемесячная температура в регионе будет в районе нормы: -13,9 и -16,9 градусов соответственно. Погодных аномалий не ожидается.

В феврале также без изменений - среднемесячная температура будет в норме и составит -14,6 градусов.

В первый весенний месяц в Омске каких-то изменений ожидать не стоит. В марте среднемесячная температура составит -6,6 градусов.

Отметим, при этом об осадках в прогнозе Росгидромета ничего не сказано.

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